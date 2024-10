La donna di 30 anni di Bacoli, provincia di Napoli, e la figlia di dieci anni, scomparse ieri stanno bene e si trovano in Sardegna. A lanciare l’allarme era stato il padre che aveva presentato denuncia ai Carabinieri e chiesto aiuto anche tramite Facebook.

Come si legge su Il Messaggero “la donna, separata dal marito, vive con la famiglia d’origine in località Punta Pennata. Dopo una discussione in famiglia, ha raggiunto in aereo la Sardegna, diretta a casa di parenti che vivono ad Olbia”.

La mamma, una volta arrivata in Sardegna, consapevole di essere ricercata,

si è subito recata in commissariato.