Il ministero della Salute ha fermato la vendita della mascherine U-Mask come dispositivo medico. La decisione è stata presa perché sarebbero state certificate da un laboratorio privo di autorizzazione.

In seguito all’inchiesta della Procura di Milano e l’apertura di un procedimento dell’Antitrust, è scattata “la misura del ritiro del medesimo prodotto” dal mercato dopo che i carabinieri del Nas di Trento hanno segnalato al ministero della Salute che i popolari dpi, utilizzati da vip e politici, erano in commercio come dispositivi medici in base alle certificazioni di un laboratorio "privo di autorizzazione" sottoscritte da una persona senza laurea.