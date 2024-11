Dallo scorso martedì, 6 novembre, non si hanno più notizie di Rita Sanna, 50 anni, scomparsa dopo aver lasciato la comunità di San Patrignano senza soldi né telefono.

La figlia ha già presentato denuncia alle autorità competenti a Pisa, mentre il fratello Giovanni ha lanciato un appello sui social per aiutare le ricerche. La famiglia è originaria di Alghero.

"Al momento della scomparsa, mia sorella indossava un paio di leggings neri, una felpa blu e uno zainetto nero - ha detto Giovanni, raggiunto telefonicamente da Sardegna Live - Alta circa 1,68 e corporatura normale, non era una persona a cui piaceva restare rinchiusa, è stata 4 mesi in comunità e a detta degli operatori non era facile gestirla".

"Una persona riferisce di averla vista in una Conad a Cattolica, a parte questo non abbiamo altre informazioni", conclude Giovanni.