Durante l'estate i ristoranti sul mare possono riempirsi in pochissimo tempo. Turisti, famiglie e gruppi di amici spesso arrivano nelle stesse ore, soprattutto a pranzo e dopo il tramonto. Per il personale diventa quindi difficile mantenere un servizio veloce e ordinato. Aumentare il numero dei tavoli non sempre è sufficiente: bisogna, infatti, organizzare bene la cucina, la sala, il magazzino e i turni di lavoro, cercando di prevedere in anticipo le situazioni più complicate.

Il lavaggio professionale nei momenti di maggiore affluenza

La pulizia rappresenta uno degli aspetti più importanti per un ristorante che deve servire molti clienti in poco tempo. Se piatti, bicchieri e posate non tornano disponibili abbastanza velocemente, il lavoro della cucina e quello della sala possono rallentare. Il problema si nota soprattutto nei momenti in cui le persone in diversi tavoli terminano di mangiare quasi nello stesso momento. È bene, quindi, fare affidamento ad attrezzature per lavaggio professionale, che possano aiutare a velocizzare le attività.

Le lavastoviglie professionali devono essere sistemate in una zona facile da raggiungere, ma separata dalle aree in cui vengono preparati e serviti i piatti. Il personale dovrebbe seguire un percorso semplice: raccogliere le stoviglie sporche, eliminare i resti di cibo, effettuare il lavaggio e sistemare il materiale pulito. In questo modo si evitano confusione e passaggi inutili.

La scelta delle attrezzature per lavaggio nel ristorante dipende anche dal tipo di servizio. Un locale che propone molti aperitivi avrà bisogno di lavare soprattutto bicchieri, mentre un ristorante tradizionale dovrà gestire piatti, pentole, posate e utensili da cucina.

Le lavastoviglie industriali aiutano a sostenere ritmi elevati, ma, ovviamente, servono anche piani di appoggio, cestelli adatti e uno spazio preciso per le stoviglie già pulite. Tutti gli addetti devono poi conoscere le regole da seguire.

Un menu più semplice da gestire

Nei periodi di maggiore affluenza è meglio evitare un menu troppo lungo. Avere molte preparazioni diverse può mettere in difficoltà la cucina, aumentare i tempi di attesa e rendere più facile commettere errori.

Si possono scegliere i piatti più richiesti e quelli che rappresentano meglio il ristorante. Meglio anche utilizzare alcuni ingredienti per più ricette, senza rendere però le proposte tutte uguali. Un menu più corto non è per forza meno interessante: può aiutare il locale a offrire piatti preparati meglio e a mantenere la stessa qualità anche quando i tavoli sono pieni.

Preparare in anticipo il necessario

Prima dell'inizio del servizio bisogna controllare con attenzione ogni postazione. Gli ingredienti possono essere puliti, divisi e sistemati nei contenitori, rispettando sempre le corrette modalità di conservazione. Anche gli utensili devono essere pronti.

Questa preparazione permette ai cuochi di concentrarsi sulle ordinazioni senza dover cercare continuamente ciò che manca. Non bisogna però preparare quantità esagerate. Se le previsioni sono sbagliate, il ristorante rischia di sprecare prodotti freschi. La soluzione migliore è basarsi sulle prenotazioni e sui dati dei giorni precedenti, lasciando comunque un piccolo margine per gli arrivi non previsti.

Dividere bene i compiti tra i dipendenti

Quando il locale è pieno, ogni persona deve sapere che cosa fare. In sala si possono dividere i tavoli in zone, affidando ogni area a uno o più camerieri. In cucina, invece, è importante stabilire chi si occupa delle diverse preparazioni.

Anche i turni vanno costruiti in base agli orari più impegnativi. Nei momenti tranquilli può bastare un gruppo più piccolo, mentre a pranzo e a cena serve un numero maggiore di addetti. Il personale stagionale dovrebbe ricevere una breve formazione prima di iniziare, perché conoscere il menu, gli spazi e le procedure principali aiuta a lavorare con più sicurezza.

Non dimenticare l'accoglienza

La velocità è importante, ma il cliente non dovrebbe avere l'impressione di trovarsi in un ambiente caotico. Se preparare un piatto richiede più tempo, il personale di sala dovrebbe spiegarlo con gentilezza.

Dopo ogni servizio può essere utile confrontarsi per alcuni minuti, per capire che cosa ha funzionato e dove si sono verificati rallentamenti, in modo da migliorare già dal giorno successivo. Una buona attività dedicata all'ospitalità nasce proprio da questo lavoro quotidiano, fatto di preparazione, comunicazione e attenzione.