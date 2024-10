I carabinieri della stazione di Thiesi hanno notificato un provvedimento di chiusura per 15 giorni ad un bar sito in quel centro, a seguito di numerose violazioni accertate nel tempo.

Nello specifico, i numerosi controlli effettuati dai carabinieri nei confronti dell’esercizio pubblico avrebbero permesso di accertare che lo stesso fosse spesso frequentato da soggetti con precedenti di polizia o pregiudicati e che in alcune circostanze, in quel luogo, si sarebbero verificati avvenimenti problematici sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Tra le vicende principali vi sarebbero: una rissa verificatasi nel novembre del 2019 in cui tre soggetti in stato di alterazione alcolica avrebbero aggredito un altro cittadino; un’aggressione avvenuta nel 2020 mediante una bottigliata ai danni di un soggetto del posto ed una resistenza a pubblico ufficiale che risalirebbe al marzo 2021 quando un cliente del bar, rifiutandosi di fornire le proprie generalità, avrebbe strattonato un carabiniere fuggendo poi per le vie adiacenti prima di essere rintracciato e denunciato.

Inoltre, i controlli effettuati nell’ambito della normativa relativa all’uso del green pass nell’anno in corso, avrebbero comportato il sanzionamento dell’esercente accusato di non aver provveduto ad effettuare i previsti accertamenti nei confronti degli avventori. Ulteriori ispezioni svolte congiuntamente con il Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro, infine, avrebbero fatto emergere la presenza di un lavoratore irregolare all’interno dell’esercizio.