Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile di Verona hanno arrestato una coppia di coniugi, Mirko Altimari di 31 anni e Giulia Buccaro di 28, accusati di sequestro di persona aggravata dalla finalità di violenza sessuale e violenza sessuale aggravata dall’uso di un’arma, ai danni di una giovane studentessa universitaria, che aveva risposto ad un offerta di lavoro per fare la baby sitter su Facebook.

La vittima aveva risposto all’annuncio di baby-sitting pubblicato sui social, lasciando il suo numero di telefono e la disponibilità ad occuparsi di un bambino. Contattata dalla coppia si sono accordati perché facesse la baby-sitter la sera tra giovedì 10 e venerdì 11 gennaio alle 23. La donna è andata con l’auto a prenderla in un luogo concordato e, dopo essere salita in auto hanno raggiunto il marito, ma anziché andare nella casa della coppia a tenere il bambino, l’hanno portata in un casolare. Scesa dall’auto la moglie, il marito ha abusato sessualmente della ragazza minacciandola con un taglierino, e poi le avrebbe scattato delle foto nudo, sostenendo di divulgarle attraverso i social se avesse denunciato il tutto alla Polizia.

Ma la ragazza venerdì, intorno alle 2.30 del mattino ha raggiunto la Questura e ha denunciato l’accaduto. Nel giro di tre giorni gli agenti della squadra mobile sono risaliti ai due colpevoli, anche grazie alla vittima che ricordava parzialmente la targa della loro auto. Marito e moglie, residenti a Verona e proprietari di un’attività commerciale, ora si trovano nel carcere di Montorio.

Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori responsabilità a carico della coppia, e verificare se questa tecnica di adescamento sia stata utilizzata con altre vittime.