Risparmiare senza sensi di privazione è possibile. Chiunque può costruire una base finanziaria, affrontare spese previste e imprevisti, sostenere obiettivi importanti. Le banche mettono a disposizione soluzioni accessibili, spesso da gestire tramite smartphone, che consentono di mettere ordine nei risparmi, di ottenere un ritorno dalle giacenze e di tenere sotto controllo i costi.

Serve sicuramente un certo metodo, ma bastano poche regole e qualche automatismo per fare in modo che il risparmio diventi a tutti gli effetti un’abitudine stabile.

Il conto deposito per remunerare la liquidità

Tra le soluzioni più apprezzate c’è il conto deposito, che non richiede competenze particolari e si concentra su un obiettivo semplice, quello di remunerare la liquidità. Presenta due modalità classiche, la vincolata e la libera, e si adatta a esigenze diverse. Nel caso di vincolo, la somma resta ferma per un periodo prestabilito e ottiene un tasso generalmente più alto. Nella forma libera, il denaro può essere prelevato in ogni momento, a fronte di un tasso più contenuto.

Chi punta su questa strada dovrebbe valutare alcuni aspetti, come la durata del vincolo, la tassazione degli interessi, la presenza di garanzie fino a 100.000 euro per chi deposita e per la banca, in base alle normative europee sul settore.

Una pianificazione ben precisa consente al conto deposito di diventare uno strumento interessante per la liquidità che non serve immediatamente, in grado di sostenere progetti a medio termine senza incertezze su quale strada seguire.

Conto corrente: costi sotto controllo e servizi utili

Il conto corrente rimane al centro della gestione quotidiana. A rendere più semplice la vita di chi riceve stipendio o pensione e paga le bollette in automatico ci sono strumenti con canoni contenuti, pacchetti con operazioni illimitate, bonifici istantanei e carte collegate.

Sono spesso determinanti le applicazioni per smartphone, che consentono di ricevere notifiche in tempo reale. Molto utili anche le opportunità di catalogare le tipologie di spesa e di ricevere statistiche mensili, che aiutano a capire dove vengono impiegati i soldi.

Per scegliere con attenzione è utile considerare il canone annuo e le condizioni per l’azzeramento, il costo di prelievi e bonifici (compresi quelli istantanei), la qualità dell’applicazione mobile, la sua stabilità e la chiarezza delle funzioni proposte, l’assistenza digitale e in filiale.

Il conto corrente, attraverso spese prevedibili e strumenti digitali affidabili, smette di essere un semplice “contenitore” e diventa un pannello di controllo del bilancio personale.

Carte di debito, di credito e prepagate per pagamenti in sicurezza

Esistono carte diverse per la gestione del denaro, strumenti che coprono necessità differenti. La carta di debito, collegata al conto, consente di effettuare pagamenti e prelievi immediati. La carta di credito è utile per spese programmate e rinvia l’addebito al mese successivo, offrendo anche tutele aggiuntive sugli acquisti. La carta prepagata, ricaricabile, aiuta chi desidera un tetto di spesa definito e separato dal conto corrente.

Una gestione prudente è quella che tiene conto dell’impostazione di limiti di pagamento e notifiche, dell’attivazione di 3D Secure e conferme biometriche, dell’uso della prepagata per shopping online o abbonamenti, in modo da circoscrivere eventuali rischi. È bene anche verificare la presenza di programmi di cashback o sconti partner. La regola rimane la stessa: conoscere costi, plafond e tempi di addebito.

Libretti di risparmio e soluzioni tradizionali

Il libretto di risparmio, per chi preferisce strumenti più tradizionali, ha sempre un valore concreto, che viene messo in evidenza da depositi e prelievi tracciati, dal controllo visivo delle giacenze, dall’assenza di funzioni complesse.

Anche se a volte gli interessi proposti non sono elevati, offre a molte persone un senso di sicurezza e di gestione ordinata. Per i più giovani, poi, diventa un mezzo di educazione finanziaria efficace: piccole somme ricorrenti insegnano che il denaro cresce con costanza.