Domani, domenica 22 ottobre, alle ore 17.00, presso la sala convegni della “Corte La Faggiola” di Podenzano, a 12 km da Piacenza, sarà proiettato il film-documentario del giornalista e critico cinematografico Sergio Naitza dal titolo “Le nostre storie ci riguardano”. L’ingresso è libero.

L’iniziativa rientra tra le attività culturali del Gremio Sardo Efisio Tola di Piacenza che riprende così le programmazioni degli eventi.

Il film-documentario di Naitza ripercorre circa un ventennio di vita sarda, a partire dal dopoguerra, attraverso filmati, fotografie e testimonianze di quel periodo.

Il presidente del Gremio, Bastianino Mossa, veterinario originario di Bultei trasferitosi da diversi anni in Emilia, ha detto che quella di domani “sarà anche un’occasione per aprire un dibattito sull’emigrazione dei giorni nostri che riguarda molti giovani sardi, nonché per trascorrere una serata in compagnia degustando i prodotti agroalimentari sardi del progetto Sarda Tellus, unitamente a quelli dei nostri pastori sardo/continentali”.