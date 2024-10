È stata rintracciata la donna che giovedì scorso ha abbandonato il figlio di appena 7 mesi vicino alla stazione termini a Roma. Ha 25, è mamma di una bimba di tre anni, è nata a Gallarate, in Lombardia, ma ha passaporto croato. La donna è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e per le forze dell’ordine rintracciarla è stato abbastanza semplice. La donna avrebbe detto di aver compiuto quel folle gesto perché il nuovo compagno, più giovane di lei, non voleva prendersi cura di bambini non suoi. Quando la giovane è stata fermata in tasca aveva un biglietto per Monaco, era pronta a salire su u treno e raggiungere il compagno.

Nei filmati delle telecamere analizzati dalle forze dell’ordine la donna era avvolta in un cappotto scuro con un ampio cappuccio calato sul volto. Con una mano spingeva il passeggino del bimbo, con l’altra teneva stretta la figlia più grande. Si è diretta in via Principe Amedeo, zona trafficata poco distante dalla stazione Termini e dai terminal della stazione e i capolinea di alcuni bus. Si è guardata intorno, ha sistemato copertina e il ciuccio del bimbo che dormiva sul passeggino e si è allontanata. In quel momento la bambina si è fermata e si è voltata verso il fratellino, come se anche lei avesse capito che non potevano lasciarlo li da solo. A dare l'allarme una cittadina che ha notato il passeggino incustodito, si è avvicinata e ha notato il bimbo ben coperto che dormiva.