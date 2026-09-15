La fine dell’estate è il momento ideale per dedicare attenzione alla barca e prepararla ai mesi di minore utilizzo. Dopo una stagione trascorsa tra navigazione, sole, salsedine e soste in porto, l’imbarcazione può presentare residui, piccoli segni di usura o componenti che richiedono manutenzione.

Un rimessaggio eseguito correttamente permette di proteggere le parti più esposte, prevenire guasti e ritrovare la barca pronta quando arriverà il momento di tornare in acqua. Non si tratta soltanto di coprire l’imbarcazione, ma di controllare con attenzione scafo, motore, impianti, dotazioni e accessori.

Intervenire tempestivamente aiuta inoltre a evitare che umidità, sporco e salsedine provochino danni durante l’inverno.

Iniziare con un lavaggio accurato della barca

Prima di coprire o riporre l’imbarcazione è necessario effettuare una pulizia completa. Sale, sabbia, alghe e residui organici, se lasciati sulle superfici per diversi mesi, possono favorire corrosione, cattivi odori e deterioramento dei materiali.

Lo scafo dovrebbe essere risciacquato con acqua dolce, prestando particolare attenzione alla linea di galleggiamento, alla poppa e alle zone vicine al motore. Anche bitte, tientibene, scalette e componenti metallici devono essere liberati dai depositi di salsedine.

Per la pulizia è preferibile utilizzare detergenti compatibili con i materiali nautici, evitando prodotti troppo aggressivi che potrebbero opacizzare la vetroresina, seccare i tubolari o danneggiare le guarnizioni.

Dopo il lavaggio, tutte le superfici devono essere lasciate asciugare completamente. Coprire una barca ancora umida significa infatti trattenere l’acqua sotto teli e rivestimenti, creando le condizioni ideali per la formazione di muffe e condensa.

Lavare e asciugare correttamente il motore

Il motore fuoribordo è uno dei componenti più esposti durante la stagione. Spruzzi, sale, polvere e raggi solari possono depositarsi sulla calandra e sulle parti esterne, compromettendone nel tempo l’aspetto e la durata.

Prima del rimessaggio è opportuno effettuare un risciacquo accurato con acqua dolce, seguendo le indicazioni del produttore. La superficie esterna può essere pulita con un panno morbido e un detergente non aggressivo, prestando attenzione alle prese d’aria, ai collegamenti elettrici e alle zone in cui tende ad accumularsi la salsedine.

Dopo il lavaggio, il motore deve essere lasciato asciugare completamente. Le parti raggiungibili possono essere rifinite con un panno asciutto, mentre eventuali residui nelle fessure devono essere eliminati prima di applicare qualsiasi protezione. Non è consigliabile coprire il fuoribordo quando è ancora caldo o umido, perché la condensa potrebbe rimanere intrappolata sotto il telo.

Una volta conclusi il lavaggio e l’asciugatura, è possibile proteggere il propulsore con questa copertura impermeabile per il motore fuoribordo, scegliendo una misura compatibile con le dimensioni e la potenza del proprio modello.

La copertura deve aderire in modo corretto senza comprimere cavi, leve o componenti sporgenti. Un telo troppo largo potrebbe muoversi con il vento e sfregare ripetutamente sulla calandra, mentre una misura troppo stretta potrebbe sottoporre cuciture e chiusure a una tensione eccessiva.

Controllare il motore prima del periodo di inattività

La protezione esterna è soltanto una delle operazioni necessarie. Prima di lasciare il motore inutilizzato per un periodo prolungato è importante verificare anche le sue condizioni generali.

Il controllo dovrebbe comprendere il livello e lo stato dei lubrificanti, l’eventuale presenza di perdite, la condizione dell’elica e l’integrità dell’anodo sacrificale. Fili da pesca, alghe o altri materiali avvolti intorno all’asse dell’elica devono essere rimossi con attenzione.

È inoltre utile osservare cavi, tubazioni e raccordi alla ricerca di screpolature, ossidazione o segni di usura. Anche una piccola perdita, trascurata per diversi mesi, può trasformarsi in un problema più serio alla ripresa della stagione.

Per gli interventi che coinvolgono carburante, olio motore, piede o impianto di raffreddamento è opportuno attenersi al manuale del costruttore o rivolgersi a un tecnico qualificato. Ogni modello può richiedere procedure di rimessaggio specifiche, soprattutto quando il periodo di inattività è particolarmente lungo.

Ispezionare lo scafo e le parti immerse

La fine della stagione rappresenta una buona occasione per osservare lo scafo con maggiore attenzione. Graffi, piccole crepe, zone scolorite o tracce di osmosi possono essere difficili da individuare quando la barca è in acqua.

Sulle imbarcazioni in vetroresina è utile controllare la carena, il gelcoat e le zone soggette a urti. Nei gommoni bisogna invece verificare lo stato dei tubolari, delle valvole, degli incollaggi e delle giunzioni.

Anche prese a mare, trasduttori e passascafo devono essere esaminati. Eventuali incrostazioni devono essere rimosse con strumenti e prodotti adeguati, evitando di danneggiare le superfici.

Individuare un problema durante il rimessaggio consente di programmare la riparazione con calma, senza dover intervenire poco prima del varo successivo.

Pulire e aerare gli ambienti interni

Cabina, gavoni e vani tecnici possono trattenere umidità anche quando sembrano asciutti. Per questo motivo è importante svuotare gli spazi, rimuovere gli oggetti non necessari e lasciare circolare l’aria.

Cuscini, tessuti, materassi e tendalini devono essere puliti e perfettamente asciutti prima di essere riposti. Quando possibile, è preferibile conservarli sollevati dalle superfici o in un ambiente asciutto.

I gavoni devono essere svuotati e lasciati aperti per il tempo necessario all’asciugatura. Piccoli residui di acqua, sabbia o alimenti possono favorire la comparsa di muffe e cattivi odori.

Durante il rimessaggio è utile prevedere una ventilazione controllata, evitando però aperture attraverso le quali possano entrare pioggia, insetti o piccoli animali. Anche l’utilizzo di assorbitori di umidità può contribuire a mantenere gli interni in condizioni migliori.

Verificare l’impianto elettrico e la batteria

L’impianto elettrico richiede particolare attenzione prima di un lungo periodo di inutilizzo. I contatti esposti all’ambiente marino possono ossidarsi, mentre una batteria lasciata scarica può perdere capacità o danneggiarsi.

È consigliabile controllare morsetti, cablaggi, fusibili e interruttori, verificando che non siano presenti segni di corrosione, surriscaldamento o collegamenti allentati.

La batteria deve essere gestita seguendo le indicazioni del produttore. A seconda del tipo di accumulatore e delle condizioni di rimessaggio, può essere necessario scollegarla, rimuoverla oppure mantenerla collegata a un caricabatterie idoneo.

Prima di intervenire è fondamentale spegnere tutte le utenze e verificare che non rimangano dispositivi capaci di generare un assorbimento continuo. Una batteria apparentemente carica può scaricarsi lentamente se a bordo restano attivi strumenti, sensori o accessori elettronici.

Controllare sentina e impianto idrico

La sentina deve essere pulita e ispezionata prima del rimessaggio. La presenza di acqua, olio o residui può indicare una perdita e non dovrebbe essere ignorata.

Dopo aver individuato ed eliminato eventuali infiltrazioni, la zona deve essere pulita e asciugata. Anche la pompa di sentina e il relativo galleggiante devono essere testati, verificando che non siano bloccati da sporco o detriti.

L’impianto idrico richiede una procedura adeguata alle temperature previste nella zona di rimessaggio. Nei luoghi soggetti al gelo, l’acqua residua nelle tubazioni e nei serbatoi potrebbe espandersi e danneggiare raccordi, pompe o rubinetti.

Serbatoi, boiler, docce e tubazioni devono quindi essere svuotati o trattati secondo le istruzioni dei rispettivi produttori. Anche in assenza di gelo, lasciare acqua stagnante per mesi può favorire cattivi odori, depositi e proliferazioni indesiderate.

Ispezionare cime, parabordi e attrezzature di coperta

Le attrezzature utilizzate durante l’estate devono essere pulite prima di essere riposte. Cime e parabordi possono trattenere sabbia, sale e sporco, deteriorando le superfici con cui entrano in contatto.

Le cime devono essere lavate, asciugate e controllate lungo tutta la loro lunghezza. Se presentano sfilacciamenti, zone irrigidite o danni evidenti, è preferibile sostituirle prima della stagione successiva.

Anche i parabordi devono essere puliti e verificati, controllando valvole, cime e pressione. Lasciarli per mesi appoggiati allo scafo può provocare macchie o abrasioni, soprattutto se il vento li fa muovere continuamente.

Tendalini, coperture e parti amovibili devono essere riposti soltanto quando sono completamente asciutti e privi di sale.

Non trascurare le dotazioni di sicurezza

Il rimessaggio è anche il momento giusto per controllare l’equipaggiamento di sicurezza. Giubbotti salvagente, estintori, segnali di soccorso e cassette di pronto intervento devono essere esaminati per verificarne integrità e scadenze.

I giubbotti devono essere asciutti, puliti e privi di tagli. Nei modelli autogonfiabili è necessario controllare il sistema di attivazione secondo le indicazioni del produttore.

Estintori e dispositivi di segnalazione devono essere conservati in luoghi asciutti e facilmente accessibili. Se una dotazione è prossima alla scadenza, può essere utile programmarne subito la revisione o la sostituzione.

Questa verifica evita di scoprire problemi all’ultimo momento e permette di iniziare la nuova stagione con dotazioni complete, conformi ed efficienti.

Scegliere e posizionare correttamente le coperture

La copertura generale dell’imbarcazione deve impedire l’ingresso diretto di pioggia e sporco, ma deve anche permettere una sufficiente circolazione dell’aria.

Un telo completamente sigillato può trattenere umidità e condensa, mentre una copertura troppo allentata rischia di creare sacche d’acqua o danni causati dal vento.

Il telo deve essere sostenuto in modo da favorire il deflusso dell’acqua. Le zone di contatto con spigoli, tientibene e altri elementi rigidi devono essere protette per evitare abrasioni.

Anche i fissaggi devono essere controllati periodicamente. Cime e cinghie non devono sfregare contro lo scafo né essere strette al punto da deformare il telo o le strutture sottostanti.

Quando la barca viene rimessata all’aperto, è particolarmente importante scegliere materiali impermeabili, resistenti ai raggi UV e adatti all’utilizzo nautico.

Effettuare controlli durante il rimessaggio

Una volta coperta e sistemata, la barca non dovrebbe essere completamente dimenticata fino alla primavera. Controlli periodici permettono di individuare tempestivamente piccoli problemi.

È importante verificare che il telo sia ancora ben fissato, che non si siano formati accumuli d’acqua e che non siano presenti infiltrazioni. È utile osservare anche lo stato dei supporti, delle cime e dei punti di contatto.

Dopo giornate di vento forte o piogge intense è consigliabile effettuare un’ispezione aggiuntiva. Una copertura spostata o una piccola apertura possono permettere all’acqua di entrare e rimanere nascosta per settimane.

Durante i controlli si possono inoltre aerare temporaneamente gli ambienti interni, verificare gli assorbitori di umidità e monitorare lo stato della batteria.

Preparare oggi la prossima stagione

Un buon rimessaggio non serve soltanto a proteggere la barca durante l’inverno. Permette anche di ridurre il lavoro necessario prima del varo successivo.

Lavare e asciugare correttamente scafo e motore, proteggere le superfici esposte, controllare gli impianti e verificare le dotazioni consente di prevenire molti dei problemi causati da umidità, salsedine e inattività.

Le coperture svolgono un ruolo importante, ma devono essere considerate come parte di una procedura più ampia. Prima di applicarle è necessario eliminare sporco e umidità, scegliere misure adeguate e garantire la corretta ventilazione.

Dedicare tempo a queste operazioni alla fine dell’estate significa preservare l’efficienza dell’imbarcazione, prolungare la durata dei componenti e affrontare la nuova stagione con maggiore tranquillità.