Tre sorelle, tra i 55 e i 70 anni, si sono suicidate, tra ieri e oggi, a Carmagnola (Torino). A scoprirlo sono stati i carabinieri che hanno trovato una delle vittime impiccata al balcone di casa. In tasca aveva un biglietto di scuse nel quale spiegava di averlo fatto perché le due sorelle si erano suicidate poco prima.

I militari, accorsi in casa, hanno trovato i cadaveri delle altre due donne.

Le tre avevano già tentato di uccidersi il 20 luglio 2015 in Valtournenche (Aosta). Due delle sorelle suicide di Carmagnola erano salite sul ciglio di un muraglione nella frazione di Maen a Valtournenche dove i carabinieri le avevano bloccate. Più a valle, nelle stesse ore, la polizia locale aveva trovato la terza sorella, nell'abitacolo dell'auto collegato con i tubi di scappamento.

Ricoverate in ospedale ad Aosta, le tre avevano spiegato il gesto sostenendo di essere state ridotte in miseria dopo essere rimaste vittime di una truffa. Avevano una quarta sorella, morta per cause naturali due anni fa.