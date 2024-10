"Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio Governo. Ma mai come in questo momento voglio dire con affetto: Forza Silvio. Ti aspettiamo sorridente in Senato". Così sui social Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

Non solo l'ex premier, anche il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, ha commentato ai microfoni del Tg1: "Io ho detto solamente che a Berlusconi auguro di tornare a casa il prima possibile. E' stato un leone: ho usato le stesse parole che ha usato suo figlio".

"Tuttavia - aggiunge Calenda - sono stato attaccato da tutta Forza Italia: credo più per agitazione per il momento attuale che per qualcosa che ho effettivamente detto. Non sono riusciti a citare qualcosa che ho sostenuto di non appropriato, anche perché in questi frangenti l'unica cosa che uno può dire è augurare alla persona che sta male il meglio. Io ho avuto mia moglie con la leucemia, quindi figuriamoci se non simpatizzo per il Presidente Berlusconi, ci mancherebbe".