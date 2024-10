A Riccione le nuove luminarie natalizie hanno attirato un bagno di folla. Centinaia di persone che si sono riversate nelle strade addobbate dal Comune per le feste e la ripresa dello shopping. Inutile dire come le immagini abbiano rapidamente fatto il giro dei social, provocando la rabbia non di pochi.

"Mi sento presa in giro - è uno dei tanti commenti degli utenti -, sono chiusa in casa da mesi ed esco solo per una boccata d'aria. Per colpa vostra chi ci rimette siamo noi che seguiamo le regole".

Nonostante nel video quasi tutti sembrino indossare le mascherine, ciò che preoccupa sono gli assembramenti e dunque il mancato rispetto delle distanze. Evidenze che non ci sarebbero invece per l’assessore al turismo di Riccione, Stefano Caldari, che ha dato la colpa all’inganno della prospettiva.

Travolto dalle polemiche anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che sui social aveva condiviso le immagini della luminarie di Fidenza, ben più sgombre rispetto a quelle di Riccione e Rimini.

Diversi utenti hanno segnalato al governatore gli affollamenti nel territorio romagnolo, messi sotto accusa poi da lui stesso a Stasera Italia su Rete 4: «Assembramenti come a Riccione rischiano di farci tornare in zona arancione. Io penso che una terza ondata non ce la possiamo permettere».