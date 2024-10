Per la riapertura delle scuole in sicurezza bisogna "fare come la Cina". Lo dice Walter Ricciardi, ordinario di Igiene all'università Cattolica di Roma e consigliere del ministero della Salute, in collegamento con la trasmissione Agorà su Rai3.

"Aprire le scuole in sicurezza vuol dire garantire il distanziamento fisico tra gli studenti, un igiene personale e ambientale e quando necessario l'uso delle mascherine", evidenzia Ricciardi. "Significa -aggiunge- fare come la Cina che ha riaperto la scuola in un paese di un miliardo e 700 milioni di abitanti e non ha avuto un caso scolastico".