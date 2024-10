Le nuove norme per l’ex zona rossa riaprono il mercato di Codogno a partire da martedì, ma sindaco e ambulanti fanno un appello congiunto a commercianti e clienti: "State a casa, fate una scelta responsabile per evitare il contagio".

Il Comune non può fare nulla per impedire lo svolgimento delle attività, perché è stato tolto ai sindaci lo strumento dell’ordinanza per evitare una giungla di interpretazioni sulle norme. Nonostante ciò, il sindaco Francesco Passerini ha lanciato un appello a tutti i commercianti e ai clienti.

"Invitiamo tutti con senso di responsabilità a stare a casa ed attendere almeno 7 giorni l’evolversi del contagio prima di tornare con i banchi in piazza – spiega il primo cittadino –. Gli ambulanti contattati hanno dimostrato grande sensibilità e si sono detti d’accordo nell’invito a disertare il mercato. È chiaro che se alcuni vorranno essere presenti, non potremo mandarli via. Al tempo stesso però annuncio fin d’ora che in caso di banchi ci sarà un dispiegamento importante di forze dell’ordine per verificare il più assoluto rispetto della normativa, in particolare sulle distanze interpersonali da mantenere a oltre un metro e sul divieto di assembramento".