Sta facendo il giro della rete il video mandato in onda durante la trasmissione Chi l’ha visto, condotta da Federica Sciarelli, risalente al 2011, nel quale si vede un carabiniere che colpisce una donna al volto.

Nelle immagini ci sono due carabinieri che assistono alla rimozione forzata dell’auto di una 54enne.

La donna per impedire che la macchina sia portata via si arrampica sulla vettura, il militare tenta di farla scendere ma alla reazione di lei che toglie gli toglie il cappello, il carabiniere risponde con uno schiaffo al volto. Scoppia così una rissa che coinvolge familiari e abitanti.

La signora finisce in carcere per resistenza a pubblico ufficiale.

Il video, registrato in provincia di Verona, non è stato ammesso come prova valida in tribunale e la famiglia ha così deciso di renderlo pubblico.