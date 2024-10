Terzo polo ha pubblicato un report, annunciato ieri dal leader di Azione Carlo Calenda a Roma, che mette in luce le difficoltà del sistema sanitario nazionale.

I dati evidenziano la mancanza di oltre 20mila medici e 63mila infermieri, inoltre quelli presenti percepiscono stipendi nettamente inferiori alla media Ue, 1.410 euro al mese contro 1.900.

L'analisi prende in considerazione anche le strutture, ritenute vecchie e l'età elevata dei medici: più della metà infatti superano i 55 anni di età.

Il lato più preoccupante individuato dal report riguarda però le liste d'attesa: si può attendere fino a 24 mesi per una mammografia, 13 per un'ecografia, 12 per una tac, 6 per una risonanza magnetica, 3 per una colonscopia. Non si salvano neanche le visite specialistiche, con 12 mesi per una diabetologica, 10 endocrinologica, 4 ginecologica e 2 cardiologica.