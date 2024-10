Ore di angoscia e preoccupazione per Renato Pozzetto.

Il celebre attore e cantante ha avuto un leggero malore e d è stato ricoverato nel reparto di Medicina dell’ospedale di Circolo di Varese.

Come riporta Il Corriere, Pozzetto non si è sentito bene negli scorsi giorni, così ha passato il Ferragosto in ospedale. Pare però che le sue condizioni stiano migliorando e dovrebbe essere dimesso a breve.