A Lissone, in provincia di Monza, un 60enne professore di lettere è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Monza per "atti sessuali con minori con l'abuso dei poteri derivanti dalla sua posizione", per aver intrattenuto una relazione con una delle sue allieve, 16 anni, conosciuta in classe.

L'uomo si sarebbe fatto avanti con una serie di corteggiamenti, da cui sarebbero scattate le effusioni. Avrebbe inoltre dichiarato alla ragazzina di essersi innamorato, tanto da chiedere il divorzio alla moglie.

A far emergere il rapporto tra l'alunna e l'adulto è stato un bacio scambiato nei corridoi dell'istituto, immortalato da un alunno, finito prima nelle mani di un'altra professoressa e poi della preside.