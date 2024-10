La ministra Azzolina fugge via dalla Capitale per una domenica di relax in solitudine a Sperlonga (Latina). A farle compagnia solo due guardie del corpo, impegnate a tenere lontano eventuali paparazzi e disturbatori (la foto pubblicata da Il Messaggero è di qualche tempo fa).

La ministra dell'Istruzione ha scelto per la sua giornata di riposto "Il Pirata" di Sperlonga, in uno dei lidi più riservati della costiera laziale.

"La vediamo ogni giorno in tv – raccontano a Il Messaggero i vicini di ombrellone – non potevamo non riconoscerla anche se, a dire il vero, dal vivo è molto più carina ed è anche tanto gentile".

I gestori del lido non hanno confermato la notizia: "I clienti ci apprezzano proprio perché garantiamo il massimo della privacy quando vengono da noi vogliono godersi solo un po' di tranquillità e restare lontani da occhi indiscreti".

Tanti i vip che scelgono “Il Pirata” per le vacanze. La ministra aveva con sé un libro e una rivista.