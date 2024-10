Mentre le tredici Regioni guidate dal centrodestra pretendono maggiore libertà di movimento in merito alle riaperture per la Fase 2, il premier Conte ha ribattuto stamattina in aula che "Le ordinanze degli enti locali meno restrittive dell'ultimo Dpcm sono da considerarsi a tutti gli effetti illegittime".

La diatriba tra governatori ed esecutivo è proseguita per tutto il pomeriggio. Ecco il punto della situazione (video in copertina).