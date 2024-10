Uncem, con tutto il sistema di Enti locali montani, "condivide pienamente le linee di intervento indicate oggi dalla Conferenza delle Regioni per il contenimento dei cinghiali".

"Una emergenza che Uncem ha più volte rappresentato, con tutti i Comuni montani italiani - si legge in una nota stampa -. Gravi i problemi per le imprese agricole e per la sicurezza sulle strade. Servono interventi subito".

Uncem, con il presidente nazionale Marco Bussone, riconosce dunque l'importanza delle sette linee di azione proposte e le rilancia, chiedendo a Governo, Parlamento, a tutte le Regioni di agire con efficacia e in tempi rapidi.