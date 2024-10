"Il mancato rispetto delle regole nei locali della movida in Sardegna rischia di far esplodere una bomba virale", è l'attacco dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, dopo l'impennata del numero di contagi nell'Isola. Numerosi i cittadini romani risultati positivi nell'ormai famigerato party di Porto Rotondo, in Costa Smeralda.

"Ci aspettiamo un considerevole aumento dei casi - prosegue D'Amato - ed è in corso una grande azione di tracciamento. Voglio rassicurare che abbiamo in atto comunque un sistema di controllo e monitoraggio in grado di rispondere con tempestività. Solo negli ultimi tre giorni sono stati effettuati oltre 7.700 test nei drive-in un lavoro straordinario e ringrazio i nostri operatori che stanno agendo con grande professionalità".

E conclude: "Se si fossero rispettate le regole minime non si sarebbe creata questa situazione. Torno a ribadire che sono necessari i test agli imbarchi dalla Sardegna".