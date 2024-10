Iacopo Melio ha vinto anche questa battaglia. Con oltre 11mila voti, l'attivista con disabilità, è stato eletto consigliere regionale della Toscana. Il 28enne era candidato come capolista del Pd a Firenze e per la sua campagna elettorale si è affidato alla tecnologia e agli amici. Tra una videochiamata e l'altra, Iacopo è uscito di casa soltanto due giorni fa per andare a votare, dopo sette mesi di lockdown.

«Undicimila persone sono uscite di casa per mettere una croce accanto al mio nome, rendendomi il candidato più votato del collegio più importante della Toscana, quello di Firenze. E già questo, se mi fermo a pensarci, mi sembra incredibile. Perciò Grazie», ha scritto sulla sua pagina Facebook.

Il giovane attivista, è stato nominato qualche tempo fa Cavaliere al Merito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo impegno per i diritti civili. Laureato in Scienze politiche, ha fatto dell'ambientalismo e dell'attenzione ai giovani lo zoccolo duro del suo programma politico, sfoderando anche una certa autoironia nella scelta dello slogan: "Salti avanti".

«Sono stati due mesi devastanti. Non esagero, “devastanti” è il termine giusto - dice nel suo comunicato su Facebook -. Fisicamente ed emotivamente. Mi sono ritrovato in mezzo a una maratona in salita, ho schivato ostacoli, perso qualcuno per strada, sono caduto e mi sono sbucciato, ho sbagliato strada e ho affrontato la pioggia. Alla fine, però, l’obiettivo non si è mai sfocato nella mia testa: fare un salto in avanti, insieme alle storie di chi ho scelto di caricarmi sulle spalle, nel rispetto di quelle idee e valori che ho sempre indossato con orgoglio», conclude Melio. (Fonte Il Messaggero)