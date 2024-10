Il loro amore è nato tra i banchi di scuola nel 2020. Lui è un professore, al tempo 45enne, lei un’alunna di 15 anni, diventata nel frattempo maggiorenne.

I due, per una chiara questione anagrafica, hanno tenuta nascosta la loro relazione, fino a quando, però, i genitori della ragazzina hanno scoperto tutto dopo una visita ginecologica, dalla quale è emersa che la minore aveva rapporti sessuali.

I genitori dell’alunna hanno denunciato il professore, si è aperta un'inchiesta coordinata dalla Procura reggiana e il docente è stato indagato con la pesantissima ipotesi di reato di violenza sessuale su minore.

Il sostituto procuratore Maria Rita Pantani ha quindi incaricato uno psicoterapeuta per capire se la relazione sia stata vittima di plagio o di un abuso di autorità del professore sulla minorenne.

Alcuni mesi fa, la perizia svolta dalla professionista ha escluso uno stato di inferiorità della ragazza: non è stata costretta a rimanere in quella relazione, è sempre stata consenziente. Lo stesso pubblico ministero ha ritenuto di non andare avanti con l'indagine e ha chiesto l'archiviazione del caso.

Caso che si chiude in questi giorni. Il Gup del Tribunale di Reggio Emilia, in una udienza che ha visto contrapposte le consulenze di parte, ovvero le perizie dei professionisti incaricati dalla difesa del professore e quelli incaricati dalla difesa della famiglia della studentessa, ha archiviato il fascicolo: per il tribunale di Reggio è amore vero.

Intanto, la ragazza è diventata maggiorenne e la relazione tra i due, dopo tre anni, sta ancora proseguendo.

