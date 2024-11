“Mentre i dati Istat dicono che la povertà assoluta in Italia è in crescita, con 5,7 milioni di persone coinvolte, questo governo taglia le misure a contrasto della povertà, investendo miliardi di euro altrove, per esempio sulla difesa. Per il Reddito di Cittadinanza, lo ricordo, venivano stanziati circa 8 miliardi". Lo afferma, attraverso una nota, la senatrice del Movimento 5 Stelle in commissione industria, attività produttive, Sabrina Licheri.

"Oggi - prosegue la nota della senatrice - con la nuova misura dell’Adi, lo stanziamento ammonta alla metà. Stiamo parlando di 4 miliardi di euro in meno destinati alle persone fragili. Secondo uno studio condotto dalla Cgil, nei primi sei mesi del 2023, il Reddito di cittadinanza aveva aiutato 1,3 milioni di famiglie, per un totale di 2,8 milioni di persone; mentre l’Adi, nei primi sei mesi di quest’anno ha raggiunto 1,7 milioni di persone".

"Non serve essere dei matematici per capire che i conti non tornano e che a questo governo, delle persone in difficoltà, interessa poco, anzi niente!”, conclude Sabrina Licheri.