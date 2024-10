Sul reddito di cittadinanza, secondo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “sono state dette molte bugie: lasciamo la massima tutela a tutti coloro che non possono lavorare, agli over 60 e a chi è senza reddito e ha minori a carico”.

Queste le parole della premier alla registrazione di Porta a Porta che andrà in onda questa sera. “Sono convinta che uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenzialismo chi può lavorare e chi non può”, ha aggiunto la Meloni.

Lavori “dignitosi ci sono e si trovano” ha poi detto la presidente del Consiglio. Si vorrebbe creare “un mondo perfetto dove tutti trovano il lavoro dei loro sogni ma se ti rifiuti di lavorare con lavoro dignitoso perché accetti solo il lavoro dei tuoi sogni non puoi pretendere che ti mantenga lo Stato con le tasse pagate da chi ha accettato un lavoro che spesso non era il lavoro dei sogni”.