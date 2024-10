“Sul Reddito di cittadinanza stanno compiendo un disastro”. Così il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, in corsa per la segreteria del Partito Democratico, a “Controcorrente” sulla revisione della misura da parte del Governo Meloni.

“Dicono a centinaia di migliaia di persone che tolgono il sussidio senza mettere in campo una riforma che possa provare a mantenere ciò che serve della misura, ciò che ha funzionato e cambiare quello che non l’ha fatto” commenta Bonaccini, che ha parlato anche della situazione del centrosinistra. “Io non voglio rassegnarmi all’idea che a sinistra ci sia M5s e al centro il Terzo Polo. Il Pd deve essere il perno del centrosinistra, un partito popolare e non populista” ha detto.

Quindi un passaggio anche sul Movimento 5 Stelle e sul proprio leader. “Ho lavorato bene con Conte ma pare più impegnato a fare opposizione al Pd mentre dovremmo farla al governo di destra" ha detto, augurandosi per il futuro che le “tre opposizioni, sconfitte alle elezioni, si rendano conto a un certo punto che forse è meglio cominciare a collaborare” ha aggiunto Bonaccini.