Sparatoria all'Eurospin di Cormano (Milano). Feriti una guardia giurata e una bambina di 4 anni nel corso di una violenta rapina all'interno del supermercato Eurospin di via Zara. "C'è appena stata una sparatoria e ci sono due feriti da soccorrere", questo il contenuto della chiamata arrivata ai carabinieri e al 118 verso le 17. Sul posto i militari della Compagnia Sesto San Giovanni con diverse pattuglie e gli operatori dell'Azienda regionale emergenza urgenza con diverse ambulanze e un'automedica.

Secondo una prima ricostruzione, un rapinatore avrebbe esploso due colpi di pistola al suolo. Le pallottole, di rimbalzo, avrebbero ferito l'addetto alla sicurezza e la piccola. Ad avere la peggio la guardia giurata, un 46enne. L'uomo sarebbe stato colpito sulla coscia da un proiettile ma non sarebbe in gravi condizioni. E' stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda. Meno gravi le condizioni della bimba, ferita leggermente da alcune schegge, all'altezza del polpaccio. Sarà trasportata all'ospedale Buzzi di Milano.

I carabinieri stanno effettuando i rilievi per avviare le indagini.