Veri e propri momenti di terrore in una villa di Urgnano, in provincia di Bergamo, dove tre uomini armati hanno fatto irruzione la sera di ieri, venerdì 20 febbraio, sorprendendo un'intera famiglia che si trovava riunita per cena.

Come informa Tg Com 24 che ha riportato la notizia, madre, padre e figlio adolescente sono stati minacciati con armi da fuoco e un coltello, immobilizzati e costretti a subire un furto.

La donna, mentre era in giardino a fumare, come riporta il quotidiano, è stata la prima a essere afferrata e spinta dentro l'abitazione, dove è stata legata. Successivamente è stato immobilizzato anche il figlio, mentre il padre, minacciato con una pistola, è stato costretto a indicare la posizione della cassaforte. Non ricordando il codice, uno dei rapinatori ha forzato la cassaforte con un flessibile, rubando contanti, gioielli, orologi e due fucili da caccia.

Dopo aver lasciato la villa, i malviventi sono riusciti a fuggire senza lasciare tracce in pochi minuti. È stato il padre, una volta liberatosi, a contattare immediatamente il numero di emergenza. Le forze dell'ordine, insieme a un'ambulanza, sono intervenute tempestivamente sul luogo: fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi, ma tutti erano visibilmente scossi dall'accaduto. Le autorità competenti stanno attualmente conducendo approfondite indagini per identificare i colpevoli.