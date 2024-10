17 i duelli della seconda ed ultima BATTLE di “The Voice of Italy”, condotta da Federico Russo, in onda ieri in prima serata su Rai2.

21 le voci che hanno passato il turno, di cui 4 rientrate in gioco grazie all’opzione “STEAL”.

40 in totale gli artisti, 10 per coach, ammessi alla terza fase del programma, quella dei KNOCKOUT.

Tra questi c’è anche il cagliaritano Maurizio Di Cesare, 22 anni, che ha vinto la sfida con il brano “Under the bridge” dei Red Hot Chili Peppers.

Duqnue, per il TEAM FACH passano: Sarah Jane Olog (nata a Rimini vive a Roma) con “Rolling in the deep” di Adele, Fabio Curto (nato ad Acri, CS vive a Bologna) con “Drops of Jupiter” dei Train, Clark P. (Claudio Placanica di Isolabella, TO) con “Iris” dei Goo Goo Dolls, Luce (Maria Luce Gamboni nata a Urbino vive a Pesaro) con “Io canto” di Riccardo Cocciante. Si aggiunge al team grazie all’opzione STEAL, Alexandre Vella (Palermo) precedentemente del team Noemi.

Vincono la sfida per il TEAM AX: Tekla (Francesca Cini di Borgonuovo di Sasso Marconi, BO) con “Chandelier” di Sia, Ilenia Bentrovato (Roma) con “Un attimo ancora” dei Gemelli Diversi, Maurizio Di Cesare (Cagliari) con “Under the bridge” dei Red Hot Chili Peppers, Carola Campagna (Triuggio, MB) con “In bianco e nero” di Carmen Consoli. Entra nel team grazie allo STEAL Sara Vita Felline (Matino, LE) prima nel team Fach.