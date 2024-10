Il terzo appuntamento con le BLIND AUDITION di “The Voice of Italy”, programma in onda ogni mercoledì su Rai2, si è concluso con ben 13 nuovi talenti accolti nei team.

Tra questi c'è anche Lavinia Viscuso, 19 enne, nata a Napoli ma lei stessa si è presentata ai giudici e al pubblico dicendo: "sono sarda e vengo da Quartu Sant'Elena". Lavinia, iscritta alla facoltà di Lingue a Cagliari, è entrata a far parte del team di J-AX.

In particolare, nella serata di ieri i giudici hanno selezionato: Fatima Diallo (Rimini), Marco De Vincentiis (Napoli), Roberto Pignataro (Casamassima, BA), Chiara Dello Iacovo(Savigliano, CN), Luca Gagliano (Palermo), Denise Cannas (Trieste), Lavinia Viscuso (Napoli), Valerio Miglietta (Taranto), Virginia Cristaldi (Camporotondo Etnea, CT), Benny Pierri (Capaccio – Paestum, SA), Sarah Jane Olog (Rimini), Sofia Mancino (Piombino, LI), Viola Laurenzi (Morlupo, RM).

Mancano due audizioni al buio prima delle Battle (la quarta puntata andrà in onda mercoledì 18 marzo), 25 i posti ancora disponibili per entrare in una delle quattro squadre.

Le voci scelte dopo la terza puntata e i team di appartenenza:

TEAM FACHINETTI: Chiara Dello Iacovo, Sarah Jane Olog, Sofia Mancino, Sara Vita Felline, Valentina Caturelli, Claudio Placanica, Alex Ceccotti, Fabio Curto, Clelia Granata, Alberto Slitti

TEAM J-AX: Fatima Diallo, Lavinia Viscuso, Virginia Cristaldi , Francesca Cini, Ludovica Cola, Ilenia Bentrovato, Raffaele Esposito, Chiara Iezzi, Nathalie Coppola, Giuseppe Boscaglia

TEAM NOEMI: Roberto Pignataro, Benny Pierri, Viola Laurenzi, Keniatta Baird, Alexandre Vella, Dany Petrarulo, Amelia Villano, Nicol Manenti, Thomas Cheval

TEAM PIERO PELÙ: Denise Cannas, Luca Gagliano, Marco De Vincentiis, Valerio Miglietta, Martina Liscaio, Ira Green, Tommaso Gregianin, Mariangela De Santis, Alessandra Salerno, Roberta Carrese.