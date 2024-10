Il cagliaritano Maurizio Di Cesare continua la sua corsa nella trasmissione The Voice of Italy, in onda su Rai2. Il giovane talentuoso puntata dopo puntata conquista sempre di più i giudici e il pubblico che attraverso il televoto gli dimostra il proprio affetto e stima.

Maurizio, dunque, ieri sera, con il brano “Rather be” dei Clean Bandit, ha superato il secondo Live, porta d’accesso per la terza diretta, in Rprogramma venerdì 15 maggio.

Ecco i concorrenti rimasti in gara:



TEAM FACH: Fabio Curto (nato ad Acri, Cosenza, vive a Bologna) con “Hallelujah” di Jeff Buckley, Chiara Dello Iacovo (nata a Savigliano Cuneo, vive ad Asti) con “Rimmel” di Francesco De Gregori, Sarah Jane Olog (nata a Rimini vive a Roma) con “Bang bang” di Jessie J.

TEAM NOEMI: Thomas Cheval (Ferrara) con “Ordinary people” di John Legend, Keeniatta (Desirie Beverly Baird nata in Sudafrica a Germiston, vive a Ischia, Napoli) con “I belong to you” di Anastacia/Ramazzotti, Andrea Orchi (Roma) con “Dannate nuvole” di Vasco Rossi.

TEAM JAX: Carola Campagna (Triuggio, Monza Brianza) con “Mi sei scoppiato dentro al cuore” di Mina, Maurizio Di Cesare (Cagliari) con “Rather be” dei Clean Bandit, Sara Vita Felline (Matino, Lecce)con “Alfonso” di Levante.

TEAM PELÙ: Roberta Carrese (Venafro, Isernia) con “Because the night” di Patti Smith, Marco De Vincentiis (nato a Napoli, vive a Roma) con “Another one bites the dust” dei Queen, Ira Green (Arianna Carpentieri di Villaricca, Napoli) con “I maschi” di Gianna Nannini.