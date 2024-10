Delle 35 Voci che si sono esibite ieri a The Voice of Italy, su Rai 2, 12 sono state ammesse alla fase successiva e 2 sono rientrate grazie all’opzione Steal, modificando in parte le squadre. Tra coloro che accedono ai Knockout c’è anche Annamaria Castaldi, studentessa 17enne di Olbia. Canta fin da piccola e suona la chitarra e il pianoforte.

Non ce l’ha fatta invece l'algherese Davide Ruda. Il rocker all’inizio della sua esibizione ha dimenticato qualche parola della canzone Il paradiso di Patty Pravo, un errore probabilmente fatale, nonostante si sia prontamento ripreso.

“Rimane la gioia per la grande esperienza che è stata a The Voice e la consapevolezza di esserci arrivato con le mie sole forze!”, ha commentato su Facebook il 37enne. Tantissimi i messaggi di congratulazioni pubblicati sulla sua pagina da parte di parenti, amici e chi ha conosciuto il suo talento proprio nel corso del programma televisivo.

Niente da fare anche per Aurora Lecis, la 17enne di Samassi del team Max Pezzali.

The Voice proseguirà il 13 aprile con la seconda e ultima puntata delle Battles. In gara ci sono ancora due talenti sardi, entrambi della squadra di Emis Killa, Marta Pilia (nata in Sardegna, vive a Torino) e la sassarese Marta Pedoni.