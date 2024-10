E' stata prelevata dalle auto della squadra mobile Veronica Panarello, 25 anni, la madre di Andrea Loris Stival, il bambino ucciso il 29 novembre a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Insieme a lei anche il marito Davide Stival.

La coppia è uscita dalla casa in cui abita in via Garibaldi piantonata da circa un'ora dai carabinieri.

La donna, sommersa dai flash dei fotografi, è salita sulla Giulietta su cui viaggiava anche il capo della squadra mobile, Antonino Ciavola.