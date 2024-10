I Carabinieri della Tenenza di San Teodoro, guidati dal Capitano Andrea Leacche, comandante della Compagnia di Siniscola, hanno fatto irruzione in due abitazioni di presunti spacciatori della zona, arrestando L.S., 22enne, e denunciando in stato di libertà S.G., 30enne.

Grazie all’aiuto del cane antidroga dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna di Abbasanta, i militari dopo aver fatto irruzione nella casa hanno rovistato in tutti gli anfratti fino a quando il cane ha iniziato a segnalare qualcosa nella camera da letto del giovane 22enne.

I Carabinieri hanno rinvenuto alcuni grossi involucri in plastica contenenti un totale di circa 250 grammi di marijuana. Inoltre il ragazzo è stato trovato in possesso di ulteriori 6 grammi di cocaina, già suddivisa, e una dose di MDMA, oltre a tutto quanto l’occorrente per confezionare lo stupefacente.

L’altra perquisizione, nella casa di S.G., ha invece consentito ai militari di rinvenire 13 grammi di marijuana ed è stato per questo denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 22enne invece, per via del grosso quantitativo di droga e il ritrovamento del materiale per confezionarlo, è stato arrestato dai Carabinieri di San Teodoro e dovrà adesso rispondere all’Autorità Giudiziaria di Nuoro per il medesimo reato.