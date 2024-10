Raffreddore, mal di gola, tosse, febbre. Non solo farmaci, paracetamolo e antinfiammatori aiutano ad alleviare il malessere. Ecco alcuni vecchie infallibili rimedi della nonna. Naturali e meno invasivi possono davvero regalare sollievo e attenuare i sintomi delle nostre influenze.

1) Zenzero.

Utile contro il mal di gola, tiene sotto controllo la temperatura corporea pulendo le alte vie respiratorie dal muco alleviando eventuali infezioni. E' efficace anche contro la nausea e i dolori articolari.

2) La dieta

Mangiare leggero è sicuramente consigliato in caso di influenza, non che la fame si faccia sentire particolarmente! Pane tostato, succo di mela, ricotta, banane, riso bollito, budino di riso, cereali cotti e patate al forno sono alcuni dei cibi ideali. Per non dimenticare il brodo di pollo, ricco di sali minerali ideali contro le sudate esagerate.

3) La vitamina C (agrumi)

La vitamina C è un eccezionale risorsa contro le sindromi influenzali. La si trova negli agrumi ma anche in alcune verdure come i broccoli e nei kiwi.

4) Ginger Ale diluito

Attenua il mal di stomaco e la sensazione di nausea.

5) Caramelle

Ammorbidiscono e inumidiscono la gola (che sollievo!). Consigliate quelle balsamiche, al miele o alle erbe.

6) Lavaggio frequente delle mani

E' necessario tenerle pulite per evitare di infetterete gli altri riprendere i germi.

7) L'acqua calda

Un rigenerante pediluvio in acqua calda aiuterà a ridurre l'influenza, il mal di testa e il naso chiuso.

8) Riposo a letto

Una pennichella a letto o sul divano, sotto una coperta leggera, è un bel toccasana.

9) Miele

Calmante della tosse, mucolitico e ammorbidisce la gola. Indicato nelle tisane al posto dello zucchero.

10) I suffumigi

Devono essere bollenti, magari con un po' di bicarbonato o qualche goccia di essenza di eucalipto.

11) L'aglio

Non ci crederete, ma pestarne uno spicchio nel latte caldo aggiungendo un cucchiaino di miele, disinfetterò naso e gola calmando la tosse.

12) Frutta secca

Noci, pistacchi e mandorle per un pieno di energia

13) Acqua

Pulisce, idrata e sfiamma. Consigliato berne più della norma.

14) Impacco caldo sul petto

Se accompagnato da un paio di gocce balsamiche aiuterà a sentire sollievo ai bronchi.

15) Fermenti lattici

Con la flora batterica messa a dura prova meglio prenderli ai primi segnali di influenza.