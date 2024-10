È partito alle ore 16 dalla sua abitazione a Roma nord il corteo funebre (video in basso) organizzato per omaggiare Raffaella Carrà, l’icona della tv morta lunedì all’età di 78 anni. Farà tappa in quei luoghi simbolo della Rai, dove è stata tante volte protagonista, ovvero l'Auditorium del Foro Italico (largo Lauro de Bosis), la sede Rai di di Via Teulada 66, il Teatro delle Vittorie, la sede Rai di Viale Mazzini 14 fino all'arrivo in Campidoglio (Sala Protomoteca). Qui l'apertura della camera ardente sarà alle ore 18 e si protrarrà fino a mezzanotte, per poi proseguire domani dalle ore 8 alle 12 e poi dalle ore 18 a mezzanotte.

Sarà un addio lungo tre giorni. La funzione funebre si terrà venerdì 9 alle 12 presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio.

La causa della morte Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Raffaella Carrà sarebbe deceduta per un tumore al polmone, un carcinoma, proprio come sua madre, Iris Dellutri, nel 1987.