È stata aggredita dalle compagne di scuola dopo aver preso la decisione, assieme ai propri famigliari, di non indossare più velo. Sventurata protagonista della vicenda, avvenuta a Modena, una quindicenne di origini marocchine.

Tre sue coetanee, in disaccordo con questa scelta, avrebbero iniziato a bullizzarla per poi aggredirla fisicamente e facendola finire in ospedale con una prognosi di 10 giorni.

Secondo quanto ricostruito, la 15enne avrebbe sporto denuncia già quando gli insulti erano verbali e sui social, e avrebbe chiesto disperatamente ai parenti di accompagnarla a scuola per paura di subire ulteriori atti persecutori.

Le tre giovani sono ora indagate dalla procura dei minori di Bologna per stalking e lesioni in concorso, e sono state già ascoltate tutte dagli inquirenti.