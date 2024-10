Questa notte ritorna l’ora solare.

Alle 3 le lancette dell’orologio si dovranno spostare un’ora indietro.

Questo significa che si dormirà un’ora di più.

Ma con il cambio le giornate ci sembreranno più corte e un'ora di luce in meno potrebbe far tornare a molti la Sad, Seasonal Affective Disorder, una forma di depressione stagionale.

Questo perché la luce ha un importante effetto sull’umore. Stimola, infatti, quella parte di cervello che si chiama ipotalamo e che controlla oltre l’umore, anche l’appetito e il sonno. Dunque, meno luce riceviamo più siamo stanchi e nervosi.

Il consiglio degli esperti è quello di andare al letto presto e alzarsi prima per almeno due settimane dal cambio dell’ora.

L'ORA SOLARE IN ITALIA - Sulla nostra penisola l’ora legale nasce come misura di guerra nel 1916, rimanendo in uso fino al 1920. Durante la seconda guerra mondiale fu abolita e reintrodotta diverse volte, fu stabilita definitivamente per legge solo nel 1965 e dall'anno successivo è un appuntamento fisso di ogni anno, anche se fino al 1980 durava solo 4 mesi.

La sua durata è stata prolungata infine di qualche altra settimana nel 1996. Molti si chiederanno qual’è la motivazione dell’introduzione dell’ora legale e del suo continuo avvicendamento con l’ora solare: ricordiamo che il passaggio tra ora legale ed ora solare 2016 è legato a questioni che riguardano il risparmio energetico, pur andando ad incidere su quasi tutte le abitudini dei cittadini.

STORIA - Come si è arrivati storicamente alla decisione del cambio, a un certo punto dell’anno, dell’ora legale in provvisoria sostituzione dell’ora solare? Era il 1784 quando Benjamin Franklin pubblicò sul quotidiano francese Journal de Paris un’idea fondata sul concetto di risparmio energetico. Passò, però, più di un secolo prima che, nel 1907, il progetto di Franklin venne ripreso da un costruttore inglese, William Willet.

Questa volta la nuova proposta trovò più consensi dovuti alla situazione di grandi ristrettezze economiche che la guerra procurò da lì a breve e allora nel 1916 la Camera dei Lord inglese diede il via libera per quello che poi sarebbe diventato il cambio ora legale (all’inizio lo spostamento in avanti delle lancette avvenne in estate).

Nei paesi dell’Unione europea e in Svizzera, l’ora legale inizia l’ultima domenica di marzo e termina l’ultima domenica di ottobre.