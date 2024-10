Tensioni a Milano, dove il movimento no green pass è tornato a sfilare per le strade della città. I manifestanti sono scesi in piazza verso le 17, mentre due blindati della polizia si sono messi a protezione di piazza Duomo. Numerosi cartelli contro la "dittatura sanitaria" e la "schedatura di massa" e slogan contro il governo Draghi e i sindacati. "Solidali non con la Cgil ma con i portuali", recita uno striscione.

Secondo la Questura circa 8mila persone sono scese in strada, ma potrebbero essere fino a 10mila i cittadini che hanno sfilato per le vie del capoluogo meneghino verso piazza San Babila, per poi proseguire in corso Venezia.

Una cinquantina di anarchici ha preso la testa del corteo cercando di spostarsi verso la Regione, ma è stata bloccata dalla polizia in tenuta antisommossa e ricondotta verso il flusso principale dei manifestanti.

In zona Moscova, i manifestanti sono stati fermati da un contingente di polizia che è riuscito a bloccare senza cariche i tentativi di sfondamento dei manifestanti. Sul posto i rinforzi dei carabinieri e della polizia per tenere ferma la folla dei no Green pass.

Il corteo ha poi deviato in via Legnano raggiungendo corso Sempione per tornare in piazza Duomo. Carica di alleggerimento della polizia in via Borgogna per respingere i No vax che stavano invadendo via Visconti di Modrone. Quattro i manifestanti accompagnati in Questura nel corso della giornata. Verranno tutti denunciati.