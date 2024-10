È attesa la prossima settimana un'indicazione condivisa della Commissione Europea sulla quarta dose del vaccino anti-Covid.

Lo ha fatto sapere il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella trasmissione Mezz'ora in più di Rai 3. "Sulla quarta dose penso che a livello europeo abbiamo fatto una scelta giusta: martedì - ha detto il ministro - c'è stata la riunione dei ministri della Salute e, su mia proposta, la Commissione Europea la prossima settimana darà un'indicazione condivisa. Tutti i Paesi, come sempre avviene, stanno studiando e stanno approfondendo i dati. Si rischiava che ognuno decidesse una cosa diversa".

"Nessun Paese pensa a una quarta dose per tutti - ha proseguito Speranza - e nessuno al mondo la sta facendo. La quarta dose si deve fare per gli immuncompromessi ed è importante farla subito". E' anche "probabile che serva per le fasce generazionali più anziane, quindi per i più fragili". Secondo il ministro sarebbe "un errore procedere con scelte diverse in ciascun Paese" perché quelle relative alle vaccinazioni "non sono scelte politiche, ma scelte che devono essere basate sull' evidenza scientifica".