La qualità dei gas medicinali e la corretta somministrazione sono al centro dei servizi ospedalieri di Air Liquide Healthcare.

Un esempio è Air Liquide Healthcare servizio che permette di verificare la conformità ai parametri definiti dalla Farmacopea (purezza, concentrazione, impurità) dei gas medicinali, sia presso le unità terminali sia a valle delle centrali primarie. Le analisi sono svolte da un laboratorio certificato e accreditato ACCREDIA secondo metodologie raccomandate e con strumentazione controllata. Al termine, viene rilasciato un certificato e, se necessario, è previsto anche un supporto nell’attuazione di azioni correttive.

Inoltre, Air Liquide Healthcare fornisce un servizio che permette di garantire la sicurezza dei lavoratori in sala operatoria e rispettare quanto prescritto dalla circolare n. 5 dell’ISPESL. Infatti, l’azienda supporta le strutture sanitarie nella verifica di parametri come contaminazione particellare, inquinamento da gas anestetici, caratteristiche microclimatiche, gradienti di pressione, ricambi d’aria, recovery time, qualità dell’acqua, illuminamento e rumore, oltre al controllo microbiologico delle superfici. L’obiettivo è garantire ambienti perfettamente funzionanti, riducendo il rischio di inalazione di anestetici da parte del personale.

Per garantire la corretta posologia è stato invece pensato TrueFLOW, servizio che verifica la taratura dei flussimetri per ossigeno e altri gas medicinali, a tutela dell’efficacia terapeutica.

Accanto ai controlli tecnici, i servizi ospedalieri di Air Liquide Healthcare includono anche ALiges, che consiste nella consulenza per la redazione del Manuale di Gestione Operativa previsto dall’allegato G della UNI 7396, con definizione di ruoli e responsabilità.

Occorre poi citare la formazione, erogata in aula o in modalità e-learning, che copre quattro moduli sui gas a uso medicinale, con accesso 24/7 e quiz di convalida finali.

Insieme, queste soluzioni offrono un supporto integrato, pensato per bisogni concreti e per la massima sicurezza di luoghi e persone.

