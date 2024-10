Il Sole 24 Ore ha stilato, come ogni anno, la classifica della qualità di vita delle province italiane. La graduatoria comprende anche la nuova edizione dell'Indice di Qualità della vita delle donne, che sintetizza dodici parametri. Svetta in questa classifica la provincia di Monza Brianza, davanti a Treviso che slitta di una posizione rispetto al primo posto del 2021. A chiudere il podio è il capoluogo sardo, Cagliari.

Decisivo per il primato di Monza e Brianza i dati relativi all'inserimento delle donne nel mondo del lavoro, con la provincia lombarda che registra il gap occupazione di genere più basso in Italia (7,1% contro la media nazionale del 19,4%), uno dei tassi di occupazione femminile più alti del Paese (69%) e il record di giornate retribuite a dipendenti donne (75,3% del massimo teorico).

Primeggiano invece per speranza di vita delle donne Cagliari e Trento, coi brianzoli subito dietro. In coda alla classifica in quest'ultimo indicatore è la provincia di Siracusa.