Sardegna isola felice, in tutti i sensi. E' quanto emerge da un'indagine sulla qualità della vita dei bambini pubblicata da Il Sole 24 Ore.

Il quotidiano finanziario, infatti, ha analizzato la dimensione media delle abitazioni delle famiglie italiane, provincia per provincia, individuando tale dato come uno degli indicatori per valutare la qualità della vita dei bambini in Italia.

Per quanto riguarda questo aspetto, Nuoro è capofila secondo i rilevamenti di l'istituto di ricerca Scenari Immobiliari. Secondo quanto riportato da Il Sole, infatti, il capoluogo barbaricino è la città italiana con le case più grandi. La media è di 112 metri quadri per famiglia, a fronte di una media italiana di 75,2 mq. Fanalino di coda è Napoli con 49,6 mq.

Un altro aspetto preso in considerazione dal quotidiano milanese è la presenza di pediatri nelle città del Paese. Qui, secondo i dati di Iqvia, è Cagliari a far registrare il miglior dato nazionale con un rapporto di 4,9 medici ogni 1.000 residenti in età pediatrica (0-14 anni). A chiudere la classifica è la provincia di Verbano Cusio Ossola con un rapporto di 1,2 a 1.000. La media italiana è di 2,2 specialisti ogni 1.000 bimbi.

Nel complesso, secondo Il Sole 24 Ore, quella di Siena è la provincia dove la qualità della vita dei bambini è migliore (a Crotone la peggiore). Il territorio di Ravenna offre la miglior qualità della vita per i giovani, quello di Trento per gli anziani.