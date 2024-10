Le sigarette elettroniche, o e-cig, sono ormai una realtà affermata, conquistando il cuore, o meglio i polmoni, di molti fumatori compreso quello dei più tradizionalisti e scettici.

Per chi è nuovo nel settore, non è sempre facile riuscire a capire quale sia il prodotto migliore per le proprie esigenze: quali sono le tipologie di sigarette elettroniche, quali sono i costi, quali sono le sigarette per fumatori accaniti, insomma tantissime domande.

In questo articolo proveremo a dare risposta a queste domande in modo rapido, ma esauriente, fornendovi una guida pratica alla scelta della vostra prima sigaretta elettronica. Questo vi eviterà errori e riuscirete a capire quale sigaretta elettronica acquistare e con quali accessori.

Come scegliere in base al design

Sebbene le sigarette elettroniche siano principalmente dei prodotti che devono essere funzionali, prima che belli, la loro così capillare diffusione le ha rese degli oggetti di design, degli accessori sofisticati che devono anche abbinarsi allo stile di una persona.

Come scarpe, borse, orologi e quant’altro, anche le sigarette elettroniche devono adattarsi al gusto estetico del mercato. Per questo motivo in commercio oggi ne esistono davvero per tutti i gusti e possiamo suddividerle tra quelle a sistema chiuso e quelle a sistema aperto.

Le prime sono quelle più discrete, più eleganti e minimaliste. Queste sigarette elettroniche riprendono la forma di una penna, sono infatti molto sottili e ricordano per le linee proprio una penna da scrittura. Questa forma le rende praticamente invisibili: potete tenerle in tasca, appoggiate sul tavolo di una cena formale, sulla scrivania a lavoro e comunque non saranno mai particolarmente visibili.

Se invece avete una personalità particolarmente esuberante e non vi spaventa apparire, potete optare per delle sigarette elettroniche a sistema aperto. Sono chiamate così per via del loro funzionamento attraverso la classica e ormai nota ricarica dei liquidi personalizzati, ma dal punto di vista del design questo ha un enorme impatto.

Infatti queste sigarette possono davvero essere molto ingombranti e questo spazio che occupano può anche essere arricchito da decorazioni e dettagli. Dunque non stupitevi di vedere sigarette illuminate da led o con particolari disegni.

Scegliere in base al costo

La bellezza estetica di un prodotto è ovviamente vitale per la sua riuscita, per la sua vendita e il suo successo in generale. Tuttavia, soprattutto in tempi quali quelli moderni, il costo di un prodotto gioca un ruolo se non vitale, molto importante.

Quanti di noi ogni giorno si imbattono in prodotti molto interessanti che però non avevano il giusto prezzo per le nostre tasche? Per questo nel campo delle sigarette elettroniche sono a vostra disposizione moltissime possibilità anche molto convenienti.

In linea di massima più la sigaretta elettronica è discreta e minimalista dal punto di vista del design, più il costo potrebbe lievitare, per via del lavoro tecnico minuzioso che c’è alle spalle. D’altro canto invece, sono molto più convenienti le sigarette un po’ più grandi e magari appariscenti, che però attenzione possono avere costi di manutenzione più alti nel tempo.

Scegliere in base al tipo di fumatore

Continuando il nostro viaggio per capire i tipi di sigarette elettroniche sul mercato, è meglio risolvere un'altra domanda importante: che tipo di fumatore sei?

La scelta di un prodotto rispetto a un altro può dipendere anche dal tipo di fumatore. Se sei un fumatore accanito, assicurati di scegliere una sigaretta elettronica con una batteria in grado di resistere a un uso a lungo termine. Che possa garantirti un fumo continuo anche per molte ore durante il giorno, senza la necessità di essere costantemente ricaricata.

Presta anche attenzioni ai liquidi che utilizzi, consigliamo infatti di partire da tabaccosi con un ottimo livello di nicotina, che riduca la possibilità di un effetto di distacco traumatico tra la sigaretta e l’e-cig.

Ovviamente, se fumi occasionalmente, ma vuoi comunque provare a smettere, puoi scegliere l'opzione opposta a quanto descritto in precedenza.

È sempre importante avere una batteria potente, ma non tanto quanto la batteria precedente, quindi puoi risparmiare un po' di soldi in questo senso. Per i liquidi, invece, si può sempre iniziare con un ottimo livello di nicotina, ma può essere più mite e delicata.

Scegliere in base al tipo di tiro

Questo può sembrare strano, ma il tipo di boccata o tiro che fai con le normali sigarette influenzerà anche il tipo di sigaretta elettronica che dovrai acquistare e scegliere per il tuo futuro. Pensaci: preferisci il tiro di guancia o di polmone?

Lo svapo di guancia, in inglese cheek vape, è un tiro più calmo e rilassante. Il fumo viene prima inalato in bocca e poi entra lentamente nei polmoni in preparazione della successiva espirazione. Per questo tipo di fumo non servono sigarette elettroniche molto potenti, ma basteranno quelle più comuni che si possono trovare in negozi fisici o siti online comodi come quello di Terpy.

Nel tiro di tipo polmonare, questo passaggio si verifica rapidamente e con forza. Il fumo raggiunge immediatamente i polmoni senza “sostare” nella bocca e con molto meno gusto. Per questa tipologia di fumatore è indicato il sistema aperto, magari personalizzato per avere una maggiore resistenza.

Ogni tiro ha la sua sigaretta elettronica, quindi valuta attentamente il tuo prossimo prodotto.