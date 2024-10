È difficile districarsi nella selva oscura di internet. Un discorso che vale nel reperimento delle notizie, tra fake news e fonti inattendibili, ma che può essere esteso a tantissimi altri settori: dai siti per incontri che si rivelano delle truffe alle piattaforme che promettono un guadagno sicuro e invece non fanno che rubarti soldi. Bisogna allora stare attenti, aguzzare la vista e navigare responsabilmente. Soprattutto quando si sceglie un nuovo sito per giocare.

C’è una domanda che da tempo attanaglia i naviganti: come scegliere un gioco online che sia sicuro, sostenibile e responsabile? Un dubbio che interessa anche i programmatori, gli sviluppatori e gli esperti del settore. Quali criteri incidono sulla scelta di un titolo online?

Uno dei primi passaggi da fare è sicuramente guardare la reputazione di un determinato sito, nota in inglese come web reputation. Le recensioni sono ad esempio un modo affidabile per capire a cosa stiamo andando incontro, così con i commenti e le opinioni diffuse sui social network e sui vari forum. Primo consiglio quindi: prima di giocare, digitiamo il nome del sito sul nostro motore di ricerca o su Facebook. Così potremo scoprire come ne parlano gli altri utenti.

Attenzione poi al nome del sito, come spiega Aranzulla in questa guida. Quelli pirata e truffa, ad esempio, copiano il nome di una piattaforma già famosa e ne cambiano solo una lettera. La stessa cosa che succede con le fake news riportate dal sito “larefubblica”, che tradisce i più disattenti spacciandosi per il famoso giornale La Repubblica. Altro fattore da non sottovalutare è l’URL, ovvero il link che troviamo in alto a sinistra nella nostra barra degli indirizzi. Se leggiamo “http” senza “s” finale vuol dire che stiamo per correre un rischio.

Ma a volte la scelta è soggettiva e dipende ad esempio dalla scelta dei giochi offerti. Sui migliori casino online non Aams, ad esempio, è disponibile un’ampia gamma di titoli e tipologie di giochi per soddisfare l’esigenza di differenti target di utenti. Altro parametro da non sottovalutare è quello dei potenziali guadagni: gli utenti risultano così orientati verso siti che mettono in palio ricchi jackpot progressivi o che sfruttano le slot di tipo megaways. Infine l’ultima componente necessaria: grafica e design devono essere intuibili, affascinanti e accattivanti. Tale parametro è divenuto prioritario negli ultimi tempi, pertanto gli sviluppatori di questa tipologia di gioco hanno lavorato per trasformare i titoli di casino in veri e propri videogiochi. Perché si sa: anche l’occhio vuole la sua parte.