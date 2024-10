Avrebbe mischiato due detergenti, forse candeggina a ammoniaca, per liberare i tubi della doccia mentre puliva il bagno. Si è quindi liberata una nube che avrebbe intossicato una 74enne nel proprio appartamento a Bari.

La donna si è accasciata ed è morta: sul suo corpo gli inquirenti non hanno trovato altre lesioni né segni di eventuali cadute.

Il mix letale che ha reso l’aria irrespirabile ha fatto star male anche il marito della 74enne che, dopo aver chiamato i soccorsi, una volta accortosi del dramma, ha avuto un malore ed è caduto sbattendo la testa. L’uomo, trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita.

Anche gli agenti e gli operatori intervenuti nell’appartamento si sono sentiti male a causa del mix di detergenti.

Sul corpo della donna non è stata disposta l’autopsia.