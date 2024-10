Stop alle danze in tutta Italia a partire da domani, 17 agosto. Il provvedimento assunto dal Governo non fa sconti: dopo Ferragosto non si balla più. Con l'ultimo Dpcm sono sospese le attività di tutte le discoteche, sale da ballo e «locali assimilati», a partire da domani in tutta Italia.

La decisione, che avrà effetto almeno fino al 7 settembre e che era nell'aria, è arrivata nel pomeriggio di domenica 16 agosto, quando i ministri di Sanità, Regioni e Sviluppo economico, Roberto Speranza, Francesco Boccia e Stefano Patuanelli, si sono uniti in videoconferenza con i governatori regionali per un vertice, resosi necessario dopo il continuo aumento dei contagi.

Poco dopo il ministro Speranza ha firmato un’ordinanza per chiudere tutto. Nel testo è chiarito che non sono ammesse deroghe regionali alla normativa nazionale. Come finora invece è accaduto, nonostante il Dpcm dello scorso 7 agosto non prevedesse la riapertura dei locali. "Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso».

Fino al 16 agosto, solo due Regioni avevano autonomamente deciso di chiudere i locali da ballo: Calabria e Basilicata.