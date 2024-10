L’imprenditore Bachisio Ledda, di Suni, fondatore del gruppo Mail Express Posta & Finanza, entra nella top ten dei capitani d’industria testimonial della propria azienda preferiti dagli italiani.

È quanto rivela lo studio condotto dal noto sito Spot & Web, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Klaus Davi & Co., su un campione di 1000 persone, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, visibile al seguente link http://www.spotandweb.it/news/804908/pubblicita-imprenditori-testimonial-battono-calciatori.html.

Il primo dato che emerge dalla ricerca, che ha voluto misurare il livello di simpatia di 10 top manager italiani diventati “testimonial fai dai da te” per il loro brand, è che, analizzando l’indice di fiducia, calcolato da 1 a 100, gli industriali sono considerati più credibili, in quanto esempio di serietà, costante dedizione al lavoro e professionalità, ottenendo il punteggio di 91 e battendo di conseguenza la categoria dei calciatori (indice 76), che continuano a essere preferiti soprattutto tra i giovani di età compresa tra i 18 e 25 anni, poiché la loro immagine rinforza il brand e di conseguenza vengono utilizzati nello sport come ha fatto la Nike che per gli Europei 2016, ha realizzato uno short movie "The Switch" dove Cristiano Ronaldo si scontra con un ragazzino e si ritrova coinvolto in uno scambio d'identità intrappolato in un corpo da sedicenne, mentre il giovane si gode la vita da CR7 (http://video.gazzetta.it/cristiano-ronaldo-nuovo-spot-mozzafiato/f21a65a2-2e20-11e6-b796-72e8ce623fba); nella moda come il marchio Police che per la campagna eyewear 2016 ha confermato come testimonial, per il terzo anno consecutivo, il calciatore Neymar (https://www.youtube.com/watch?v=4gCT8GAH2HA).

Anche le case automobilistiche si affidano a loro come ha fatto la Volkswagen che ha scelto prima la A.S. Roma (https://www.youtube.com/watch?v=ArxjLhvWkb4) e poi la Fiorentina per la pubblicità della citycar Up (https://www.youtube.com/watch?v=_fFYBuasOxo). E ancora la Swisse che ha “arruolato” il calciatore Claudio Marchisio (https://www.youtube.com/watch?v=BCrf1x5vjS0) per presentare la nuova linea di integratori e l’Uliveto che da diversi anni si affida ad Alex Del Piero (https://www.youtube.com/watch?v=4hxtrnV3p-E).

Spesso le aziende preferiscono ingaggiare vip del cinema, come Kevin Costner per lo spot del tonno Rio Mare (https://www.youtube.com/watch?v=BCy-D2HGQwE ) e ancor prima volto di un’azienda di calzature, famosa la sua frase “E’ bello camminare in una Valleverde” (https://www.youtube.com/watch?v=SsUxRt4jFMw) o Bruce Willis diventato il nuovo volto della compagnia telefonica Vodafone (https://www.youtube.com/watch?v=_IUQY7w2Etw); della musica come Shakira, testimonial dello yogurt Activia e ora alla ricerca della felicità a bordo di una nave da crociera (https://www.youtube.com/watch?v=USYzYkPxk4g); del food come lo chef stellato Carlo Cracco che dopo una giornata intensa alle prese con pentole e fornelli, si gode il riposo in una casa interamente arredata con mobili Scavolini (https://www.youtube.com/watch?v=4RFkzzMNmXg).

Secondo Spot & Web e la Klaus Davi & Co., la tendenza sta cambiando e si preferisce puntare su chi ha costruito l’azienda e cioè l’imprenditore.

La medaglia d’oro va a Ennio Doris (indice di simpatia 79), fondatore e presidente di Banca Mediolanum, che a partire dal 2000 è diventato testi